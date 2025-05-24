Россия вернула из украинского плена еще 307 военных

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 51 0

В настоящее время наши бойцы находятся на территории Белоруссии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» Россия вернула из украинского плена еще 307 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны страны.

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«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время наши бойцы находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Совсем скоро они будут дома.

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Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ. В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.

Накануне Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц. Все они уже прибыли на Родину.

Договоренность об обмене пленными является результатом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась два часа.

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