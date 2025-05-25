Прошедшие в Румынии политические баталии раскололи общество на два непримиримых лагеря.

46-й президент США после того, как стал простым пенсионером, вообще исчез с политических радаров. Он не критикует Трампа, он не отстаивает свои решения. Он просто исчез, как будто его и не было. Возможно это связано с состоянием здоровья. Официально было объявлено, что у него обнаружен рак простаты с метастазами в кости. Это значит, что болезнь прогрессировала уже какое-то время. Какое? И как вообще следили за его здоровьем? Или следили-то нормально, но скрывали?

Настоящей сенсацией обещает стать книга, которая вот-вот выйдет в печать. Один из авторов Джейк Таппер вел первые и единственные дебаты Байдена и Трампа в 2024 году и тогда «прозрел». Журналисты утверждают, что проблемы с головой начались у Байдена аж в 2015 году, то есть уже на свои первые выборы он шел, мягко скажем, не в лучшей форме. А на вторые политтехнологи ставили перед собой и перед ним так задачу — лишь бы победил. А потом он мог исчезнуть из поля зрения. Байден не победил, но он действительно исчез.

Такие манипуляции заставляют задуматься лишний раз — а как организованы выборы в, как они себя называют, странах истинной демократии? Тему продолжил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Учили весь мир демократии, а у самих честных выборов закончились. А сверху им все равно отвечают: нет уж — не хватит. И не подпускают победителей к формированию правительства, а значит, и к власти.

Оппозиционный кандидат в президенты Румынии — евроскептик и антиглобалист Джордже Симион — вынужден и вовсе оспаривать в суде свое очень уж сомнительное поражение.

«Я призываю всех добросовестных румын в ближайшие часы обратиться в Конституционный суд и потребовать отмены этого маскарада», — прокомментировал лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион.

Во время голосования зафиксирована не просто рекордная, а даже аномальная явка. Но не в самой Румынии, а за рубежом — исход определили граждане, которые даже не живут в своей стране.

«Я ценю мобилизацию, которую проявили румыны, живущие в Республике Молдова. Брюссель, Кишинев, Вашингтон —это, очевидно, первые направления моих визитов», — прокомментировал избранный президент Румынии Никушор Дан.

Но если бы только этим ограничивалось самое настоящее «вмешательство извне».

Сооснователь Telegram Павел Дуров делает у себя в аккаунте сенсационное заявление, используя при этом смайлик в виде французского батона. А потом раскрывает все имена и явки.

«Этой весной в Salon des Batailles в отеле „Крийон“ Николя Лернер глава французской разведки попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе», — опубликовал на своей странице в Telegram Павел Дуров.

Даже находясь в заложниках у Макрона, Дуров готов свидетельствовать по делу о фальсификации румынских выборов.

Елисейский дворец все пытается нести свет своей специфической демократии в другие страны, а у самих уже в буквальном смысле все угасает. Блэкаут на знаменитом Каннском фестивале — вот уже и «кина не будет».

Темные времена по всему ЕС. И если в чем-то еще едина Европа, так это в неприкрытом желании хотя бы через выборы свергнуть тех, от кого здесь изрядно подустал весь этот Евросовет в полном составе, основательно пустивший корни, но уж очень символично запутавшийся в собственных ветвях.

«Конечно, одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… у вас есть, ээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн… То есть, я имею в виду, суды, извините. Это была очень долгая неделя», — прокомментировала Кая Каллас представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

И как после такого не примкнуть к евроскептикам.

На протяжении десятилетий происходила смена политиков, но не самой политики, что и приводит теперь к усилению ультраправых.

Ничего лучшего, кроме как взять и запретить неугодных правых, власти и тут не придумали. Очерняя «Альтернативу для Германии» — воплощение худшего, что было в немецкой истории, а значит, «Альтернативу для Германии» нужно во что бы то ни стало запретить.

Но антиевропа, не смотря на преследования, все равно в наступлении — еще бы в Брюсселе не впадали в истерику: уже и в, казалось бы, прирученной Польше — один ультраправый кандидат в президенты топчет и сжигает флаг Евросоюза.

И венгры в ту же сторону, все больше отклоняются от общеевропейского курса — уже более миллиона человек приняли участие в референдуме о принятии, а точнее, непринятии Киева в качестве члена ЕС.

«Если мы хотим защитить средства к существованию наших семей, если мы хотим защитить наших фермеров, если мы хотим сохранить низкие цены на электроэнергию, то мы должны высказаться», — прокомментировал премьер министр Венгрии Виктор Орбан.

Что же плохого в политике здравого смысла — спрашивают французы, у которых счета за электроэнергию по итогам десятилетней «зеленой» повестки выросли на 120% при наличии собственных атомных реакторов.

«Франции нужно остановить все запланированные инвестиции в альтернативную энергетику, иначе многим людям придется выбирать между отоплением и питанием», — прокомментировала глава французского оператора ядерной энергии AREVA в эфире Sud Radio Анна Ловержон.

В других странах и такого выбора нет, но вместо снятия ограничений — все новые санкции против российских энергоресурсов. В Брюсселе, не успев принять 17-й пакет, взялись за 18-й, предлагая наложить вето на использование уже и так разрушенных веток «Северного потока», чтобы никто даже не вздумал их восстанавливать.

«Антироссийские санкции помогают России. Их экономика развивается, а экономика ЕС стагнирует. Европейский союз разрушает сам себя», — заявил вице спикер парламента Словакии Андрей Данко.

А власти лишь продолжают разгонять свою санкционную машину и сеять ограничения — Европарламент одобрил новые заградительные пошлины еще и для экспорта российских удобрений, планируя пожинать впоследствии, видимо, только голодные бунты.