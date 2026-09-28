«Сам уйдет»: политолог допустил отставку Мадьяра на фоне политического кризиса

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 566 0

Внутриполитическая борьба в Венгрии обострилась из-за разногласий вокруг курса правительства.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Политолог Михайлов допустил отставку Мадьяра на фоне политического кризиса

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр может столкнуться с необходимостью досрочных выборов или отставки на фоне обострения внутриполитической ситуации. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Евгений Михайлов.

По словам эксперта, нынешняя ситуация в Венгрии связана с борьбой за власть и разногласиями вокруг политического курса главы правительства. Михайлов сравнил некоторые действия Мадьяра с политикой прошлого главы правительства Виктора Орбана, отметив стремление премьера учитывать интересы собственной страны.

«В Венгрии началась очередная борьба за власть, видимо, Мадьяр опять кого-то не устраивает, потому что некоторые его действия напоминают действия Орбана. Он отстаивает непосредственно интересы государства», — сказал политолог.

Михайлов отметил, что Мадьяр выступал за возможность продолжения закупок российского газа и топлива, а также призывал к снижению санкционного давления, если это отвечает интересам Венгрии. По мнению эксперта, подобная позиция вызывает недовольство в Евросоюзе и Брюсселе.

При этом политолог считает возможным развитие ситуации по разным сценариям. В частности, при дальнейшем усилении кризиса в стране могут состояться досрочные выборы.

«Вполне вероятно, если Мадьяр сейчас как бы не справится с ситуацией, досрочные выборы могут произойти. Мы подобные ситуации видели в других странах», — заявил Михайлов.

Одновременно эксперт предположил, что Мадьяру удастся сохранить пост и выйти из кризиса, в том числе за счет изменения политического курса. По его словам, премьер может занять более жесткую позицию по отношению к России.

«В принципе, кризис может состояться и могут пройти перевыборы нового президента. В итоге он сам уйдет в отставку», — сказал политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Венгрии проголосовал за лишение премьер-министра Петера Мадьяра депутатской неприкосновенности. Решение поддержали 139 парламентариев, сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

Внеочередное заседание состоялось по инициативе прокуратуры. Мадьяру вменяют кражу в связи с инцидентом, который, по версии следствия, произошел в 2024 году в одном из ночных клубов. Премьер-министр, как утверждается, забрал смартфон у человека, пытавшегося его снять, после чего выбросил устройство в Дунай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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