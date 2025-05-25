Борьба за доминирование: США безнадежно отстают от России в космической гонке

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США безнадежно отстают от России в космической гонке

Фото, видео: www.globallookpress.com/NASA; 5-tv.ru

С системами ПРО Америке, мягко говоря, не везет.

Почему все поминают Рейгана? Потому что он первым предложил разместить часть системы противоракетной обороны в космосе — спутники раннего обнаружения и спутники-перехватчики, которые должны с орбиты обнаруживать летящие на Америку цели и обстреливать их кинетическими зарядами, проще говоря, болванками, либо даже лазерами. И это ключевой элемент всей программы, который, впрочем, как предупредили в совместном заявлении России и Китая 8 мая, назван «глубоко дестабилизирующим». Это новый виток гонки вооружений, только в космосе.

Вообще с системами ПРО Америке, мягко говоря, не везет, она все время строит что-то, что безумно дорого и устаревает до того, как полностью вводится в эксплуатацию.

Сначала Штаты готовились отражать налет советских бомбардировщиков — понатыкали станций и установок ПВО, но появились межконтинентальные ракеты. Начали от них строить систему защиты, а у Советского Союза появились разделяющиеся боеголовки. Все пришлось заново перепридумывать. Так и появились рейгановские «Звездные войны», но проект стоил безумно дорого, да и технологий, откровенно говоря, таких тогда не было. Поэтому под предлогом развала Союза лавочку прикрыли.

Потом была идея выдвинуть элементы ПРО в Европу, для раннего обнаружения. Со скандалами продавили. И что? У России появился гиперзвуковые технологии, которые не перехватишь ничем, и американцы полезли в космос. Это чревато. Ведь каждое действие порождает противодействие. Они же хотят превосходства и доминирования. И мы не можем им этого позволить, как бы они не старались.

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