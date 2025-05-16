Исторический особняк из голливудских фильмов сгорел в Луизиане

Огонь уничтожил знаменитый киноособняк из ремейка «Великолепной семерки» и других голливудских картин. Кадры из Луизианы жуткие и одновременно впечатляющие.

Белоснежное здание сгорело дотла за считанные минуты. Пламя было настолько мощным, что очевидцам лишь оставалось наблюдать, как все стороны разлетается обшивка.

Особняк возвели более чем 150 лет назад. Рядом располагались плантации, на которых трудились рабы. А в наше время дом стал популярной площадкой для исторических съемок. Теперь же его можно будет увидеть лишь в кино.