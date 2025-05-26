Новые горизонты: Россия и Иран расширяют прямое авиасообщение

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Россия и Иран расширяют прямое авиасообщение с лета 2025 года

прямые перелеты россия иран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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С конца мая между двумя странами начнут действовать новые маршруты: рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

С конца мая 2025 года между Россией и Ираном существенно увеличится количество прямых авиарейсов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в Иране.

Иранская авиакомпания Mahan Air с конца мая возобновляет полеты по маршруту Тегеран — Санкт-Петербург, которые будут выполняться по пятницам. А уже с 2 июля перевозчик запускает новую линию Тегеран — Казань, рейсы по которой будут осуществляться по понедельникам и средам.

Кроме того, другая иранская авиакомпания Iran Airtour с 29 мая откроет сезонные рейсы из Тегерана в Москву и Санкт-Петербург, вылеты будут выполняться по четвергам. Также с 4 июля стартует маршрут Тегеран — Сочи.

Расширяет расписание и российский «Аэрофлот»: к действующим рейсам Москва — Тегеран по средам и субботам добавляется третий, начиная с 2 июня.

Москва и Тегеран укрепляют сотрудничество в ряде ключевых сфер — от торговли и энергетики до транспорта, сельского хозяйства и туризма. На этом фоне расширение транспортной доступности становится важным шагом к усилению гуманитарных и экономических связей.

Ожидается, что увеличение числа рейсов не только упростит деловые поездки, но и будет способствовать росту туристического обмена между странами, а также активизирует контакты на уровне бизнеса.

Ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил о готовности России содействовать продвижению диалога между Ираном и США по ядерной программе.

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