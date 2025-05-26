Сборная России по хоккею не будет допущена к Олимпиаде‑2026

Эфирная новость 22 0

Игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нашу хоккейную сборную, похоже, не допустят до зимней Олимпиады, которая пройдет в Италии. Соответствующее заявление сделал глава Международной федерации.

Хотя решение должен принимать Олимпийский Комитет. В России уведомлений о статусе наших хоккеистов пока не получали. К тому же, спортивный директор МОК ранее сообщал, что организация работает над допуском спортсменов из России.

Последний раз наши хоккеисты выступали на Олимпиаде в Пекине. Тогда команда завоевала серебряные медали.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:57
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
9:50
«Столото» и «Волонтеры леса» высадят 11 тысяч саженцев
9:40
Сборная России по хоккею не будет допущена к Олимпиаде‑2026
9:26
«Платить за то, чего нет»: сотни семей стали жертвами недобросовестной строительной компании
9:11
«Купол Донбасса» перехватил 413 украинских беспилотников над ДНР
8:59
Написать письмо солдату и передать тепло родного дома: как столичные НКО помогают фронту

Сейчас читают

«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025