Сборная России по хоккею не будет допущена к Олимпиаде‑2026
Игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов; 5-tv.ru
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Нашу хоккейную сборную, похоже, не допустят до зимней Олимпиады, которая пройдет в Италии. Соответствующее заявление сделал глава Международной федерации.
Хотя решение должен принимать Олимпийский Комитет. В России уведомлений о статусе наших хоккеистов пока не получали. К тому же, спортивный директор МОК ранее сообщал, что организация работает над допуском спортсменов из России.
Последний раз наши хоккеисты выступали на Олимпиаде в Пекине. Тогда команда завоевала серебряные медали.
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