Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

|
Маргарита Богатова
Маргарита Богатова Китайский астролог Эксклюзив 203 0

Психолог Богатова: в июне следует отказаться от сладких и газированных напитков

Фото, видео: 5-tv.ru

События в этот период будут развиваться динамично. К чему стоит готовиться?

Июнь — важный месяц для китайского календаря, именно в этом месяце происходит летнее солнцестояние, из светлого, янского полугодия, начинается постепенный приход темноты.

В китайском календаре июнь называется месяцем Лошади. И в 2025 году лошадь водная. Этот зверь огненный, динамичный, экспансивный, красивый и статный. Энергия огня встречается со своей прямой противоположностью — водой. Символом мудрости, информации, вдумчивости.

Яркое сочетание — огонь внизу, вода сверху. Похоже на гейзер. Так же и люди, которые родились под этим знаком — импульсивные, нетерпеливые и очень страстные натуры. Внешне могут выглядеть спокойными, но внутри прячется очень много эмоций. Именно этот кипящий котел страстей может оказаться ахиллесовой пятой.

Сильной чертой является умение влиться в любой коллектив, навыки коммуникации, способность говорить с кем угодно на любые темы. И если человек под знаком лошади научится справляться с внутренним гейзером, то будет непобедимым.

Для тех, кто родился в день Металла Инь, настает период благородного человека. Вы можете получить конструктивное участие в делах, оказать кому-то помощь или содействие и получить плюс в карму.

Для тех, кто родился в месяц Козы, наступает время небесного медика. Плановые медицинские процедуры пройдут успешно, лечение будет продуктивно, раны и травмы заживут легко.

Структура месяца «небесная тюрьма встречает сеть» и превращает удачу в неудачу, дает путаницу и неприятности в семье. Препятствия в начинаниях, а женщинам — печаль и отравления. События развиваются динамично, много сплетен, споров, пересуд, скандалов и интриг в семьях.

Лучшие и худшие дни мая

  • Хорошие дни: 5*, 7*, 8, 9*, 10, 14, 16, 19*, 26
  • Плохие дни: 13, 23
  • Дни без богатства: 4, 15
  • Дни болезней: 2, 4, 14, 15, 17, 29, 30
  • Дни потерь: 12, 23

Начало лета по китайскому календарю

Этот месяц продолжает тенденции мая, является главным месяцем лета, активизирует энергии огня и в целом очень хорош для поддержания здоровья сердца.

Китайцы советуют с помощью выбора здоровой пищи предотвращать неприятности по здоровью. И лето — это идеальное время, чтобы поддерживать внутренние органы огня и воды. Сердце и выделительную систему. Постарайтесь отказаться от ледяных, газированных и сладких напитков.

На стол чаще подавать личи, тутовую ягоду, арбуз, красную фасоль, красный маш, зеленый маш, устрицы, корицу, красный сахар, шафран, бутоны розы и чай из сердцевины семян лотоса.

Феншуй

С точки зрения феншуй, самым счастливым направлением июня будет Северо-запад. Также хорошими будут Запад, Юго-восток, Север. К нейтральным относится Юго-запад. Если вы будете активно использовать эти зоны внутри вашего дома, то сможете поднять общий уровень удачи ваш и вашей семьи.

Негативные сектора в июне — Восточный и Южный.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

14:32
Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов
14:16
«Зенит» отметил 100-летний юбилей: как Петербург устроил легендарный праздник
14:03
Умер заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин
13:51
С начала года сервис «Социальное такси» перевез более 71 тысячи маломобильных пассажиров
13:34
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года
13:15
Горит западная техника: как российские военные захватывают трофеи в зоне СВО

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025