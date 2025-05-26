ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Нижегородской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

Участники действовали по указанию зарубежного эмиссара, находящегося в Польше.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали семеро участников ячейки исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Удалось выяснить, что все задержанные — выходцы из другого государства, действовавшие по указанию эмиссара, находящегося в Польше. Они распространяли среди мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, которая нацелена на захват власти и создание всемирного халифата. Кроме того, группа занималась вербовкой новых сторонников.

Сотрудники ФСБ во время обыска места жительства изъяли материалы, запрещенные в России, а также средства связи и электронные приборы, которые использовались в преступлениях.

В ведомстве уточнили, что в отношении двух главарей группировки возбуждены уголовные дела. Участников задержали в административном порядке. Их собираются выдворить обратно в страну, откуда они прибыли.

В Тверской области ранее также задержали двух подростков, которые готовили теракт. По заданию украинского куратора они должны были в преддверии Дня Победы поджечь военкомат.

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