ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали семеро участников ячейки исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Удалось выяснить, что все задержанные — выходцы из другого государства, действовавшие по указанию эмиссара, находящегося в Польше. Они распространяли среди мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, которая нацелена на захват власти и создание всемирного халифата. Кроме того, группа занималась вербовкой новых сторонников.

Сотрудники ФСБ во время обыска места жительства изъяли материалы, запрещенные в России, а также средства связи и электронные приборы, которые использовались в преступлениях.

В ведомстве уточнили, что в отношении двух главарей группировки возбуждены уголовные дела. Участников задержали в административном порядке. Их собираются выдворить обратно в страну, откуда они прибыли.

В Тверской области ранее также задержали двух подростков, которые готовили теракт. По заданию украинского куратора они должны были в преддверии Дня Победы поджечь военкомат.