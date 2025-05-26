В Госдуме обсудили бюджет на год: как изменятся условия льготной ипотеки в РФ

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В России не планируют менять условия выдачи льготной ипотеки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В нижней палате парламента прошло заседание Комитета по бюджету и налогам.

В России не планируют менять и ужесточать условия выдачи льготной ипотеки. А выплаты в рамках социальных обязательств будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,6%.

В Госдуме прошло заседание Комитета по бюджету и налогам, там обсудили корректировку главного финансового документа на этот год. Изменений требует текущая социально-экономическая ситуация. Так, к примеру предусмотрено заметное повышение расходов.

«Рост расходов федерального бюджета прежде всего связан с увеличением ассигнований на реализацию отдельных мероприятий, в том числе по поручению президента и председателя Правительства в объеме 439 миллиардов. Из них увеличение финансирования льготных ипотечных программ в составе 279 миллиардов рублей, а также резервирование средств на реализацию мероприятий национального проекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ и госпрограммы „Информационное общество“ в размере 61 миллиард», — прокомментировал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

На заседании комитета по бюджету в Госдуме обсуждали и другие темы. Например, производство самолета "Байкал". Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что деньги на проект выделяются, и он будет запущен в сроки. Планируется, что легкий многоцелевой самолет придет на замену «кукурузнику» Ан-2.

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета. На общее рассмотрение документ планируют вынести 28 мая.

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