Ограбление года: чемодан со 127 миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 66 0

Мужчину в Москве ограбили на 127 миллионов рублей

Чемодан со 127 млн рублей украли у мужчины в «Москва-Сити»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Полиция продолжает поиски участников преступной группы.

На Пресненской набережной возле одного из зданий делового центра «Москва-Сити» произошло дерзкое ограбление — у мужчины отобрали чемодан со 127 миллионами рублей. Источник 5-tv.ru сообщил, что на человека напали три злоумышленника.

По словам собеседника издания, между мужчиной и неизвестными завязался конфликт, в ходе которого его избили и силой вырвали из рук чемодан с крупной суммой наличных.

После нападения преступники скрылись на такси, которое вскоре сменили на другой автомобиль. Машину они покинули в районе торгового центра на Киевском шоссе.

Правоохранительным органам удалось быстро установить и допросить водителей, которые перевозили налетчиков. В настоящее время полиция продолжает поиски самих участников преступной группы.

127 миллионов рублей — рекордная сумма для уличного ограбления в столице за последние годы. Подобные суммы обычно перевозят инкассаторы под охраной, а не частные лица. Ранее 5-tv.ru также рассказывал о вопиющем случае налета — в Ленинградской области восьмиклассник с ножом ограбил магазин и офис микрозаймов.

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