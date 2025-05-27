От аквариума до канализации: чем опасна продажа красноухих черепах

Покупатели не знают, как за ними ухаживать, а животные нередко гибнут или попадают в реабилитационные центры.

Зоозащитники требуют запретить продажу красноухих черепах. Все потому, что изначально их рекламируют как декоративных и компактных питомцев. А вырастают крупные пресмыкающиеся, которым нужен специальный аквариум, а заодно и дорогая диета из рыбы и креветок. Тратиться на это многие владельцы не готовы. Они избавляются от домашних животных. А вот как именно и почему это грозит черепахам верной смертью? Корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева расскажет подробно.

Красноухую черепаху Андрей Иванов нашел во время пробежки. Принес домой. Решил, что кто-то потерял животное. Вместе с женой и детьми расклеили объявления в надежде найти владельца. Но никто так и не позвонил.

«Погрузившись в этот вопрос, мы поняли, что это проблема большого масштаба. Люди часто выкидывают этих черепах. Они им надоедают. Мы нашли центр реабилитации рептилий. Сдали анализы, нам дали рекомендации. И мы решили оставить ее у себя», — поделился Андрей Иванов.

Теперь Рафаэль живет в ванной. Ест рыбу и креветки, греется под лампой. Ждет, когда ему купят аквариум. Красноухая черепаха требует особого ухода. Ведь это довольно крупный и увесистый хищник.

«В Ленинградском зоопарке живут 30 красноухих черепах. Большинство из них со сложной судьбой, их сюда подбросили. Самая крупная черепаха вот эта. Ей 15 лет. Ее размер выше 30 сантиметров. Вообще же к концу жизни эти рептилии могут достигать и полуметра», — рассказала корреспондент Татьяна Леонтьева.

Взрослая черепаха может и укусить. С ними нужно вести себя осторожно.

«Руку лишний раз не сунешь, в руки лишний раз не возьмешь. Сила укуса серьезная. Можно и покалечиться», — объяснила сотрудник зоопарка Анна Багатурова.

Купить маленькую черепаху можно за 500 рублей. В быту неприхотлива, уверяют продавцы. От покупателей часто скрывают, до каких размеров будет расти питомец. Продают черепашек и возле станций метро. Несчастных животных держат в тесных контейнерах. При этом не соблюдают температурный режим и не дают доступ к ультрафиолету.

«Как правило, такая торговля осуществляется без каких-либо разрешительных документов. Продавцы вводят в заблуждение покупателей, сообщая, что черепахи маленькие и такими же останутся, когда вырастут», — сказала пресс-секретарь Северо-западного межрегионального управления Росприроднадзора Гульнара Гудулова.

Когда же покупатели узнают, что нужен просторный аквариум и особое питание — от питомца избавляются. Одни готовы отдать их бесплатно, ищут новых владельцев в интернете. Другие просто выпускают животное в канаву или пруд.

Историческая родина красноухих черепах — Северная Америка. Сейчас их искусственно выводят в Китае на огромных фермах. Там и делают закупки российские бизнесмены.

«Наши российские бизнесмены 20 лет назад смекнули, что можно, оказывается, приехать в Китай на мясные рынки, купить там красноухих черепах на вес, а продать именно за голову», — объяснила ветеринарный герпетолог, руководитель Центра спасения рептилий Марина Хлебникова.

Но затем черепашки всплывают в центре реабилитации рептилий. Сюда приносят питомцев, которым стало тесно в квартире. Но сейчас здесь уже места нет. В России действует запрет на содержание крупных каймановых и некоторых видов мягкотелых черепах. Зоозащитники считают, что ввоз красноухих тоже следует прекратить. И только так получится решить проблему.