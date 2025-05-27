«Нет речи о слабости»: психолог о лечении Позова в психиатрической клинике

Разлад с супругой стал одним из факторов.

Юморист Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику по причине усиления длительной депрессии. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на Всероссийской церемонии награждения в области бизнеса, культуры и образования.

По словам эксперта, самочувствие комика не могло ухудшиться за кротчайший срок, поскольку в клинику попадают люди, у которых уже поставлен диагноз. Следовательно, у Позова и до этого были проблемы, с которыми до определенного момента удавалось бороться без серьезной медицинской помощи.

«Ни о какой слабости здесь речи не идет. Это не потому, что у него слабая воля. Для того чтобы попасть в психиатрическую больницу, нужно иметь психиатрический диагноз. И эти диагнозы очень редко ни с того ни с сего появляются. Скорее, это они, как спящие шпионы, которые лежат за плинтусом, но, когда наступает яркая ситуация, им нужно выходить. Его диагноз просто проявился, тот, который уже был», — заявила Марианна.

Как отметила собеседница, у мужчин более слабая психическая система, поэтому большая часть пациентов, находящихся на лечении в подобных учреждениях, — 70% именно мужской пол. К тому же Абравитова пояснила, что болевой порог мужчин в 13 раз ниже, чем у женщин.

Она добавила, что для Дмитрия Позова фактором значительного эмоционального и физического упадка мог стать разрыв с супругой Екатериной.

«Просто у него тонкая душевная организация, и тот стресс, который он получил в результате разлада с женой, по-видимому, для него стал разрушением фундамента жизни, поэтому он не пережил его в адекватном состоянии. Он достаточно откровенен со своими поклонниками. И в этом его сила воли. Он не боится быть таким, какой есть. И не боится показывать даже свои слабости», — заключила собеседница.

При этом в своем Telegram-канале Позов поделился с подписчиками, что его ментальные проблемы развились после смерти отца, который скончался в начале 2025 года, и из-за разлада в семье. У Дмитрия и его жены Екатерины двое детей: дочка Савина и сын Теодор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику из-за депрессии.

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