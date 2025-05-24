«Это не запои»: Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику из-за депрессии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Юморист Позов попал в психиатрическую клинику из-за депрессии

Дмитрий Позов попал в рехаб из-за депрессии и проблем с алкоголем

Фото: Instagram*/pozov

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Из-за ментального расстройства юморист съехал от жены в съемную квартиру.

Юморист Дмитрий Позов находится в психиатрической клинике из-за депрессии и проблем с алкоголем. Об этом звезда шоу «Импровизация» сообщил в своем Telegram-канале.

«Ну что, я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. Я говорил, что стал пить больше обычного. Но это не запои, не интоксикация и тем более не горячка. Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — поделился артист.

Позов рассказал о том, что ментальные проблемы развились на фоне смерти его отца и разлада в отношениях с женой Екатериной. Позов отметил, что продолжает любить свою супругу, но из-за постоянных скандалов ему пришлось переехать на съемную квартиру.

Артист попросил поклонников прекратить распускать слухи, а также отнестись с пониманием к его личной жизни.

Дмитрий Позов и Екатерина Добрачева состоят в браке более 15 лет. У пары есть двое детей: сын Теодор и дочка Савина. Отец юмориста умер в начале 2025 года после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Алсу не потеряла веру в любовь после тяжелого развода.

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