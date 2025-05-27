Нереалистичные идеалы: как много россиянок ретушируют фото с помощью ИИ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Естественный внешний вид на снимках оставляют только 13% жительниц России

Около половины россиянок ретушируют фото с помощью ИИ

Фото: 5-tv.ru

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Нейросети значительно влияют на восприятие красоты, считают 75% опрошенных.

По данным исследования, проведенного аналитиками ИИ-сервиса Shotix для aif.ru, почти половина российских девушек использует нейросети перед тем, как публиковать свои фотографии в социальных сетях. Опрос охватил 1250 участниц из различных регионов России.

Оказалось, что около 50% респондентов регулярно экспериментируют с помощью искусственного интеллекта, создавая уникальные образы. Среди самых популярных персонажей, в которых девушки хотят себя видеть, оказались: Габриэль Солис из «Отчаянных домохозяек» (18%), Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» (16%), Барби в исполнении Марго Робби (14%), Чудо-женщина из «Лиги справедливости» (13%) и Гермиона Грейнджер из «Гарри Поттера» (12%).

При этом 46% опрошенных используют технологии непостоянно и ради развлечения или для публикации фото в соцсетях. Примерно 52% девушек слегка ретушируют свои изображения, а 13% применяют более серьезную обработку для достижения идеального результата. В это время другие 13% предпочитают не редактировать свои фото, выбирая естественный вид.

Значительное влияние ИИ на восприятие красоты признали 75% россиянок, а 40% респондентов считают, что технологии помогают расширить представления о стилях, а не навязывают стандарты. Однако 35% отмечают, что нейросети формируют новые нереалистичные идеалы во внешности. В то же время тренд на естественность сохраняется: 27% девушек предпочитают образы без излишней обработки, 21% считают важным ухоженный вид кожи и волос, а 20% акцентируют внимание на индивидуальности. Гармонию между внутренним состоянием и внешним образом ценят 17% респондентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мариинском театре прошел необычный конкурс между композиторами и нейросетью.

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