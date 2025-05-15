Композиторы или нейросеть? В Мариинском театре прошел необычный конкурс

На сцене Мариинского театра этим вечером разыгралась настоящая музыкальная дуэль. На концерте звучали произведения, написанные профессиональными композиторами, а так же искусственным интеллектом. В конце мероприятия зрители должны были определить, какая композиция создана человеком, а какая машиной. И надо отметить, что результат весьма неоднозначный. Секундантом на этой дуэли стал и корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Такая вывеска в знаменитой на весь мир «Мариинке» впервые — для зрителей выступают: струнный квартет, флейтист, пианист и… нейросеть. И тут еще поди определи, кто автор. В программках порядок композиций, имена перемешали. На входе выдают бюллетени. Задача зрителей — догадаться, кто трудился над той или иной мелодией — современные авторы с берегов Невы или нейросеть, и проголосовать.

«Это музыка, которая написана совсем недавно, и поэтому для слушателя это действительно настоящее приключение и эксперимент», — заявил председатель Союза композиторов СПб Антон Танонов.

Организаторы шутят — на входе надо бы ставить табличку «Осторожно, современная музыка». И похоже, это касается как произведений нейросети, так и мелодий, созданных человеком. Вот, например, «Вариации на Болгарскую тему» Екатерины Шатровой или «Memory для выброшенной скрипки и электроники» Алексея Крашенинникова.

А вот гвоздь программы — безымянное произведение для флейты, кларнета и скрипки от маэстро «искусственного интеллекта». Впрочем, без человека тут тоже не обошлось. Искусственный интеллект сначала нужно было познакомить с шедеврами классики и популярными петербургскими авторами.

«Можно выбрать параметры по типу темпа, ритма, тональности, лада, можно выбрать инструменты, ту функцию, которую они будут исполнять, это гармония, мелодия или подголоски различные», — объяснил оператор нейросети Федор Соколовский.

Через три дня новые произведения были готовы. Дальше стали репетировать. И, наконец, пригласили слушателей.

Любопытно, что площадкой для такого необычного концерта выбрали зал имени Стравинского — это самый молодой камерный зал театра, открытый буквально полгода назад. Седьмой этаж, здесь даже есть маленький балкон, откуда можно посмотреть на город с высоты выход на крышу. Ну и вместимость — среди шести камерных залов Мариинского театра эта площадка — самая большая.

Правда аншлага не получилось. Это на Западе тысячи деятелей искусства подписывали петиции против нейросетей, боясь остаться без работы. У нас же на сцене — это явление штучное. И для зрителей не до конца понятное.

— На наш взгляд, все, что очень сложное, было написано композиторами, а то было легко для наших ушей, скорее всего, нейросеть.

— У нас диаметрально противоположные мнения! Я в восторге, к сожалению не совсем понимая, где какая музыка.

— Для меня трудновато воспринимать, я, наверное, сторонник более классических произведений.

Результаты голосования удивили всех. Только три человека угадали, какую мелодию написала нейросеть. И не совсем ясно, это похвала искусственному интеллекту или скептическое отношение к молодым композиторам. Зато аплодисменты в конце вечера не искусственные, а вполне живые, а это значит, эксперимент как минимум удался.