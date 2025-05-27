Нетаньяху заявил о продолжении военной операции Израиля в секторе Газа

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По его словам, целью операции остается освобождение заложников и устранение угрозы, исходящей от палестинского анклава.

Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать войну в секторе Газа. По его словам, еврейское государство не только хочет вернуть всех заложников, но полностью нейтрализовать палестинский анклав как угрозу.

«Мы победим тех, кто охотится на нас. Мы вернем всех наших заложников. Мы добьемся того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — заявил Нетаньяху.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что соглашение по прекращению огня в секторе Газа готово. По его условиям, ХАМАС должен будет передать Израилю половину живых и половину погибших заложников в обмен на остановку боевых действий. Однако пока что палестинское движение не заявило о своем согласии с этими условиями.

Впрочем, ранее СМИ сообщали, что ХАМАС готов освободить десять человек в обмен на 70-дневное перемирие. Предыдущий режим прекращения огня вступил в силу еще в январе, однако продержался всего два месяца. После чего Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Только за минувшие сутки в анклаве из-за обстрелов ЦАХАЛ погиб 81 человек. Под удар попал лагерь беженцев, а также госпиталь.

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