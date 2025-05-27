Исполнителя главной роли в сериале «Великолепный век» приговорили к лишению свободы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Халит Эргенч приговорен к лишению свободы за дачу ложных показаний

Исполнитель главной роли в сериале «Великолепный век» сядет в тюрьму

Фото: www.globallookpress.com/Daziram

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Вину актер не признал.

Сыгравшего главную роль султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век» актера Халита Эргенча приговорили к лишению свободы. Об этом стало известно из сообщения информационного агентства Anadolu.

Популярного турка признали виновным в даче ложных показаний. Приговор суда был вынесен по делу в отношении протестов, прошедших в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году.

Уточнялось, что Эргенчу назначен срок лишения свободы — два года и три месяца. При этом суд принял во внимание отсутствие судимостей у актера до этого, а также его примерное поведение, поэтому срок был сокращен до года десяти месяцев и 15-ти дней. Вынесенный приговор к тому же предусматривает отсрочку исполнения наказания.

Вины актер не признал и просил об оправдании перед судом. Приговор может быть обжалован.

Ранее 5-tv.ru писал, чему удивился актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии. Попал в тюрьму артист после свершения ДТП, повлекшего гибель человека, в июне 2020 года. Из исправительной колонии Ефремов вышел 9 апреля по условно-досрочному освобождению от наказания.

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