Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 322-летия Петербурга

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Финалом церемонии стал марш почетного караула в сопровождении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в честь 322-летия Санкт-Петербурга возложила цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. Кадры передают «Известия».

В рамках церемонии Матвиенко прошла по красной ковровой дорожке, положила букет роз к монументу и поклонилась, приложив руку к груди.

Помимо председателя в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, а также депутаты Госдумы и почетные граждане города.

Финалом церемонии стал марш почетного караула в сопровождении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

Традицию отмечать День города в Петербурге появилась в 1803 году. По решению российского императора Александра I. Однако она неоднократно прерывалась. Регулярное празднование возобновилось только в 1957 году. 

Торжества растянутся до конца недели. Планируется, что в Северной столице пройдут парады, фестивали, спортивные состязания и уличные концерты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Петербург устроил легендарный праздник.

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