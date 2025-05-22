Без стресса и голода: с помощью какой диеты можно сбросить вес и улучшить сон

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Шеф-повар Леонов предложил попробовать имитирующую голод диету для снижения веса

Россиянам рассказали о безвредной диете для быстрого похудения

Фото: 5-tv.ru

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Для эффективного результата этот метод стоит практиковать раз в три месяца.

FMD-диета — это не жесткий голод, а продуманный до грамма план питания, который помогает сбросить лишнее и перезагрузить организм. Об этом Газета.ру рассказал шеф-повар Сергей Леонов.

Принцип простой: пять дней организм работает в режиме имитации голодания, но без стресса. В первый день — до 1100 ккал, в следующие — около 700–800. Калорий мало, но питание сбалансированное: 45% жиров, 45% сложных углеводов, 10% белков. Все строго веганское — никаких животных продуктов.

В меню — овощи, злаки, орехи, растительные масла. Такой рацион запускает аутофагию — процесс очищения клеток, похожий на естественное голодание. Параллельно происходит мягкий детокс, уходит вес, улучшается общее самочувствие.

По словам Леонова, FMD-диета не просто убирает лишние килограммы. Она делает кожу чище, сон — крепче, сахар и холестерин — стабильнее. Появляется энергия, снижается тревожность, иммунитет становится крепче.

«Чтобы эффект сохранился надолго, после пяти дней диеты нужно выходить плавно, постепенно добавляя новые и новые продукты. Подобный рацион рекомендуется практиковать раз в сезон — это поможет поддерживать результат и улучшать его», — добавил шеф-повар.

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