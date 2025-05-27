Лавров: Запад всячески подстрекает Украину к продолжению конфликта с РФ

Запад не просто идет на поводу у Украины, но и всячески подстрекает ее к продолжению конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Лавров подчеркнул, что ему очевидны также попытки Евросоюза (ЕС) вмешаться в переговорный процесс между Россией и Украиной.

«Россия заинтересована в том, чтобы все соглашения, которые достигались за последние три года на эту тему (Украины. — Прим. ред.), выполнялись, но, к сожалению, этого не скажешь о наших украинских соседях, которым их западные покровители не то чтобы позволяли все, что они захотят, а всячески подстрекали», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на мирном урегулировании конфликта, выступает за беседы между государствами. При этом противники России в США делают все, чтобы вернуть текущую администрацию к позиции бывшего президента Штатов Джо Байдена.

«Те, кто наиболее истерично выступает с русофобских позиций, те, кто пытается сбить США, нынешнюю администрацию США, на байденовскую позицию, позицию „тропы войну“, они прекрасно понимают, что происходит», — сказал Лавров.

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