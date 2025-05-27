В настоящий момент налажено производство новейших материалов, функционируют проекты по биоэкономике.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Icon / Big; 5-tv.ru
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Один из самых важных национальных проектов технологического лидерства — это программа по развитию космической ядерной энергетики. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе своего выступления в Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школе.
«Сейчас по поручению президента подготавливается большое количество национальных проектов. Это серьезные проекты, которые определяют будущее страны — они называются проекты национального технологического лидерства», — рассказал Ковальчук.
Он подчеркнул, что в настоящий момент уже разрабатываются новые материалы и функционируют проекты по биоэкономике. Планы на ближайшее будущее — завершить формирование национального проекта по использованию ядерной энергии в космосе, поделился Ковальчук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ковальчук заявил о планах РФ развивать сотрудничество с Абхазией в науке. Ранее были заключен не менее значимые соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном. Глава НИЦ «Курчатовский институт» подчеркнул, что большая часть сделок была заключена в присутствии президентов дружественных государств.
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