Ковальчук: развитие космической ядерной энергетики — важный национальный проект

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

В настоящий момент налажено производство новейших материалов, функционируют проекты по биоэкономике.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Icon / Big; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из самых важных национальных проектов технологического лидерства — это программа по развитию космической ядерной энергетики. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе своего выступления в Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школе.

«Сейчас по поручению президента подготавливается большое количество национальных проектов. Это серьезные проекты, которые определяют будущее страны — они называются проекты национального технологического лидерства», — рассказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что в настоящий момент уже разрабатываются новые материалы и функционируют проекты по биоэкономике. Планы на ближайшее будущее — завершить формирование национального проекта по использованию ядерной энергии в космосе, поделился Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ковальчук заявил о планах РФ развивать сотрудничество с Абхазией в науке. Ранее были заключен не менее значимые соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном. Глава НИЦ «Курчатовский институт» подчеркнул, что большая часть сделок была заключена в присутствии президентов дружественных государств.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Необъяснимо, но факт: в Белоруссии закончились запасы картофеля
18:18
Лупить нельзя помиловать: что делать, если ваш ребенок ворует
18:03
Ковальчук: развитие космической ядерной энергетики — важный национальный проект
17:50
США получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения
17:32
«Это не мой уровень»: Виктория Боня о Каннском кинофестивале
17:19
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Лаос

Сейчас читают

Она готовит, он моет посуду: SHAMAN рассказал, как проводит время с Мизулиной
«Почему вы так сильно меня ненавидите?» — Дайнеко рассказала о пережитом хейте
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025