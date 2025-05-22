Ковальчук заявил о планах РФ развивать сотрудничество с Абхазией в науке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Ранее были заключены не менее значимые соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписал соглашение о научном сотрудничестве с Академией наук Абхазии.

Ковальчук подчеркнул, что ранее были заключены не менее значимые соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном. Глава НИЦ «Курчатовский институт» также обратил внимание, что подписывал большинство из них в присутствии президентов.

«Я их подписывал по большей части в присутствии президентов наших и соответствующих государств. Это очень важно, потому что выработали систему. Например, с Белоруссией было создано, что мы утвердили стратегию — она утверждена союзным государством, двумя президентами — стратегию научно-технологического развития союзного государства», — рассказал Ковальчук.

Он отметил, что наиболее простой и эффективный метод взаимодействия — открытие филиалов. НИЦ «Курчатовский институт» открыл десятки отделений по стране и на территории зарубежных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что материалы для ледоколов будут сертифицированы в «Курчатовском институте». В исследовательском центре были разработаны хладостойкие стали, выдерживающие температуру до -60 градусов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Путин: главная задача России сегодня — сбережение народа и культуры
18:51
Задержан бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко
18:37
Народного артиста СССР Владимирова похоронили на Даниловском кладбище в Москве
18:24
Карьера на паузе, а что с учебой? Беременная Трусова рассказала о планах на жизнь
18:14
«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино
18:00
«Мне нужна такая школа!» — Кологривый о работе с режиссером Учителем

Сейчас читают

«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино
Бегала среди мусора: в Казани полицейские нашли ребенка-маугли
Тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать» в Волгограде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025