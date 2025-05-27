Итоги работы: российские аграрии собрали около 130 тонн зерновых в 2024 году

Эфирная новость 31 0

Патрушев: российские аграрии собрали около 130 тонн зерновых в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство направило 682 миллиарда на программы Минсельхоза.

Около 700 миллиардов рублей в прошлом году российские аграрии получили в рамках четырех госпрограмм. Это позволило создать стабильную базу для производства. О достигнутых результатах сегодня говорили на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

Например, в прошлом году собрали почти 130 миллионов тонн зерновых. Это вполне достойный показатель. Наметили и дальнейшие планы.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев особенно подчеркнул, что главное правило для любых мер поддержки — это их своевременность.

«Сейчас для сохранения стабильности реализуется целый комплекс мероприятий. Например, заключаются прямые
договоры сельхозтоваропроизводителей с ритейлом. Кроме того, обнулены пошлины на отдельные позиции, развивается диалог небольших хозяйств с агроагрегаторами, чтобы расширить их доступ на рынок. Но все это совершенно точно надо было сделать гораздо раньше и в целом комплексно и постоянно следить за параметрами, влияющими на конечные цены по всей цепочке», — прокомментировал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев рассказал, что российские аграрии сполна обеспечивают внутренние потребности страны. Также по итогам прошлого года на мировые рынки поставлены 109 миллионов тонн продукции на общую сумму 43 миллиарда долларов. Например, каждая четвертая партия пшеницы в мире и каждая пятая ячменя были из России.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Неизвестный попытался отравить рысь и леопарда в Московском зоопарке
21:25
«Я русский»: Павел Дуров резко отверг ярлык «актива»
20:53
Итоги работы: российские аграрии собрали около 130 тонн зерновых в 2024 году
20:25
Как спать и худеть одновременно: Топ-5 простых советов диетолога
20:08
Все чисто: крымские пляжи прошли проверку Роспотребнадзора
19:55
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ

Сейчас читают

Она готовит, он моет посуду: SHAMAN рассказал, как проводит время с Мизулиной
«Почему вы так сильно меня ненавидите?» — Дайнеко рассказала о пережитом хейте
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025