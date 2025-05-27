Итоги работы: российские аграрии собрали около 130 тонн зерновых в 2024 году

Правительство направило 682 миллиарда на программы Минсельхоза.

Около 700 миллиардов рублей в прошлом году российские аграрии получили в рамках четырех госпрограмм. Это позволило создать стабильную базу для производства. О достигнутых результатах сегодня говорили на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

Например, в прошлом году собрали почти 130 миллионов тонн зерновых. Это вполне достойный показатель. Наметили и дальнейшие планы.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев особенно подчеркнул, что главное правило для любых мер поддержки — это их своевременность.

«Сейчас для сохранения стабильности реализуется целый комплекс мероприятий. Например, заключаются прямые

договоры сельхозтоваропроизводителей с ритейлом. Кроме того, обнулены пошлины на отдельные позиции, развивается диалог небольших хозяйств с агроагрегаторами, чтобы расширить их доступ на рынок. Но все это совершенно точно надо было сделать гораздо раньше и в целом комплексно и постоянно следить за параметрами, влияющими на конечные цены по всей цепочке», — прокомментировал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев рассказал, что российские аграрии сполна обеспечивают внутренние потребности страны. Также по итогам прошлого года на мировые рынки поставлены 109 миллионов тонн продукции на общую сумму 43 миллиарда долларов. Например, каждая четвертая партия пшеницы в мире и каждая пятая ячменя были из России.