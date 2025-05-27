«Я русский»: Павел Дуров резко отверг ярлык «актива»
Дуров: я русский, я лучше умру, чем стану чьим-то активом
Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov
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Высказывание основатель Telegram сделал на форуме в Осло.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сильно обижает определение «российский актив». Об этом он сообщил на Форуме свободы в Осло.
«Я русский! Я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом», — сказал Дуров.
Дуров отметил свою национальную идентичность, отделяя себя от политических или экономических штампов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в фильме режиссера Спайка Ли стоимостью 400 тысяч долларов (около 32 миллионов рублей).
Право на участие в картине оскароносного режиссера Дуров приобрел на благотворительном вечере Каннского кинофестиваля. Сам Спайк Ли лично поздравил Юлию с предстоящим дебютом. Пока девушка не раскрывает подробностей своей роли.
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