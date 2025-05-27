«Я русский»: Павел Дуров резко отверг ярлык «актива»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 27 0

Дуров: я русский, я лучше умру, чем стану чьим-то активом

«Я русский»: Павел Дуров резко отверг ярлык «актива»

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

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Высказывание основатель Telegram сделал на форуме в Осло.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сильно обижает определение «российский актив». Об этом он сообщил на Форуме свободы в Осло.

«Я русский! Я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом», — сказал Дуров.

Дуров отметил свою национальную идентичность, отделяя себя от политических или экономических штампов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в фильме режиссера Спайка Ли стоимостью 400 тысяч долларов (около 32 миллионов рублей).

Право на участие в картине оскароносного режиссера Дуров приобрел на благотворительном вечере Каннского кинофестиваля. Сам Спайк Ли лично поздравил Юлию с предстоящим дебютом. Пока девушка не раскрывает подробностей своей роли.

 

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