Не до комфорта: почему школьникам нельзя откладывать поход в туалет до дома

При постоянном сдерживании могут появиться хронические болезни.

В ряде российских школ санитарное состояние туалетов заставляет учеников терпеть до дома. Проблема кажется бытовой, но, как объясняет Life.ru уролог-андролог Андрей Смерницкий, отказ от своевременного мочеиспускания может привести к тяжелым последствиям.

По словам специалиста, ребенок в норме должен посещать туалет от 4 до 10 раз в день. Однако, если долго сдерживать позывы, мочевой пузырь растягивается и теряет способность нормально сокращаться. Это нарушает естественный механизм очищения организма.

«Желание помочиться возникает у любого здорового человека при растяжении детрузора — мышцы мочевого пузыря. Если это возникает регулярно и часто, то мышца теряет физиологический тонус и мочевой пузырь способен перерастягиваться. И, соответственно, он не может вовремя сократиться и выдавить всю мочу. Это опасно развитием хронической задержки мочи», — объясняет Смерницкий.

Задержка мочи — не просто неприятность. В такой среде быстро размножаются бактерии, что может привести к воспалению почек, температуре и даже госпитализации. Особенно уязвимы дети — у них чаще развивается рефлюкс: обратный ток мочи из переполненного пузыря в почки.

«Если это ситуация длительного характера, то функция почек нарушается, возникает хроническая почечная недостаточность, уремия и может дойти вплоть до медленной смерти», — подчеркивает уролог.

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