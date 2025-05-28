Будущее детей: рассматриваются новые направления реализации маткапитала

Инициатива позволит распределять семейные сбережения с акцентом на перспективу развития новорожденных.

Материнский капитал необходимо позволить тратить в трех направлениях, в числе которых программа долгосрочных сбережений, накопительное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом в беседе с Газета.ру заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, все три варианта в настоящее время востребованы у россиян.

«По данным Центрального банка РФ, в рамках программы долгосрочных сбережений на 30 апреля 2025 года уже заключено около 5 миллионов договоров и привлечено более 300 миллиардов рублей», — отметил Балынин.

Так, он полагает, что при использовании средств семейного капитала с новыми возможностями многие граждане начнут активно направлять деньги для долгосрочных сбережений.

При реализации такой идеи, уверен собеседник, вероятно формирование дополнительной возможности семьям распределять сбережения со стратегическим акцентом на будущее детей. Балынин считает инициативу дополнительной поддержкой устойчивого экономического роста в России на базе расширения объема длинных денег.

Экономист спрогнозировал, что в 2025–2026 годы гражданам могут позволить направлять средства семейного капитала для формирования долгосрочных сбережений.

На данный момент рассматривается возможность предоставлять маткапитал на программу долгосрочных сбережений, накопительное страхование жизни и детские ИИС-3. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков положительно оценил инициативу и подтвердил, что она прорабатывается.

В России материнский капитал повысили с 1 февраля 2025 года на 9,5%. Сейчас на первого ребенка, если он рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, он достигает 690266,95 рубля, на второго, если ранее маткапитал получен не был, — 912162,09 рубля и 221895,14 как доплата, если до этого уже оформлялся на первенца. Суммами семьи могут воспользоваться в том случае, если дети имеют гражданство РФ, а родители являются гражданами России в момент рождения или усыновления детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что увеличены налоговые вычеты для российских семей.