Больше детей — больше господдержки: увеличены налоговые вычеты для российских семей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

С 2025 года семьи с детьми будут получать повышенные налоговые вычеты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Более адресными стали также региональные меры.

С 2025 года увеличены налоговые вычеты для семей с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе доклада о мерах государственной поддержки семей с детьми.

«2024 год был президентом объявлен годом семьи, и именно благополучие семьи с детьми — это был важнейший фактор, которому мы уделяли самое большое внимание», — рассказал Мишустин.

С 2022 года важные изменения коснулись индексации материнского капитала и других выплат, что стало одним из главных шагов по поддержке семей.

Также с 2022 года материнский капитал индексируется с учетом фактической инфляции, а с 2024 года полностью восстановлено пособие по уходу за ребенком, даже если оба родителя вышли на работу.

Региональные меры поддержки тоже стали более адресными: почти 12,5 миллиардов рублей выделено 41 региону с низким уровнем рождаемости.

Не забыли и о многодетных семьях: с 2021 года введен социальный контракт, а с 2025 года он распространяется на семьи с тремя и более детьми. Важным шагом стало внедрение единого социального пособия, которое с 2023 года дополняет выплаты при рождении ребенка. В зависимости от ситуации, это может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума.

Мишустин также отметил, что в последние годы удалось существенно снизить уровень бедности в стране, который, по его словам, сейчас составляет всего 7,2%. Все эти меры направлены на то, чтобы поддержка становилась пропорциональной числу детей в семье, и чем больше детей, тем больше помощи от государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Мишустин заявил об увеличении темпов роста экономики РФ.

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