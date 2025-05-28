Жесткие меры: Лавров и Фидан обсудили ответные удары России по Украине

Глава МИД России подчеркнул, что целями являются объекты военной инфраструктуры, в отличие от ВСУ.

Тема ответных ударов была сегодня затронута во время встречи главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Наш министр предельно четко сформулировал причину атак по Украине.

«Они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский, его хунта прекрасно знают, за что они получили. Также, как они прекрасно знают, что в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются Вооруженными силами Украины», — заявил глава МИД России.

И неслучайно Сергей Лавров заговорил об этом в присутствии министра иностранных дел Турции. Ведь именно на территории этой страны после трехлетнего перерыва возобновились российско-украинские переговоры. А Хакан Фидан не просто был представителем принимающей стороны, а фактически оказался за столом в качестве посредника.

«В конце прошлой недели нам удалось обеспечить обмен между странами, это очень радует. И надеемся, что этот переговорный процесс продолжится и завершится прочным миром», — отметил министр иностранных дел Турции.

Также турецкий министр отметил, что обмен, произошедший между Москвой и Киевом в формате «1000 на 1000», — это гарантия продолжения стамбульских встреч.