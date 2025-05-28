Неожиданные гости: массовые скопления пчел зафиксированы в двух городах России

В Москве рой заблокировал подъезд жилого дома, а во Владивостоке выбрал местом отдыха припаркованный внедорожник.

Весьма необычное для города явление наблюдали сегодня жители Москвы и Владивостока. В столице тысячи пчел заблокировали вход в подъезд так, что пришлось вызывать на помощь спасателей. А в Приморье рой выбрал в качестве временного улья внедорожник. Эксперты говорят, что бояться пчел не стоит, но и самостоятельно прогонять их не надо. Они улетят сами, как только найдут подходящее место.

«Это не агрессия пчел. Это их естественное поведение в природе. Летели-летели, присели на стенку, на поручень, на машину. Это им нужно для того, чтобы передохнуть. Роевая пчела не умеет жалить, потому что она набирает в зобик мед и у нее брюшко подогнуться не может», — объяснил пасечник Василий Ляхов.

Такие встречи с пчелами весной вполне естественны, поскольку именно сейчас они активно ищут место для своего нового дома.