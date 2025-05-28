Сотрудницы Секретной службы США устроили драку под окнами Обамы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Инцидент произошел в полтретьего ночи.

Сотрудницы Секретной службы США устроили драку под окнами Обамы

Фото: Sina Schuldt/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Вашингтоне две сотрудницы американской Секретной службы подрались около особняка бывшего президента США Барака Обамы, пока стояли на дежурстве. Об этом написала газета The Daily Mail.

Инцидент случился 21 мая в полтретьего ночи. В распоряжение издательства попала аудиозапись, на которой слышно, как перед дракой один из агентов хочет привлечь к проблеме начальника, а также угрожает коллеге.

«Могу ли я вызвать начальника перед тем, как надеру задницу этой девушке?» — сказала она.

В Секретной службе добавили, что участниц конфликта отстранили от выполнения обязанностей, пока ведется внутреннее расследование. Также ее представители пояснили, что нарушение строгого кодекса, который относится ко всем сотрудникам, неприемлемо.

Ранее, писал 5-tv.ru, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм обокрали в ресторане. У нее похитили сумку с личными вещами, важными документами и денежными средствами. Также злоумышленник украл ключи от квартиры и водительские права.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Крепкие и сытные: какую пользу здоровью приносят орехи
8:21
Если одиночество затянулось: почему никак не получается найти себе пару
8:10
Цирк, балет и театр в одном флаконе: в Москве прошла гала-премьера шоу «Сны Пушкина»
8:00
Шоу-биз за неделю. Мизулина бросила SНАМАN, Позов лег в психушку, Глюкоза оголилась
7:48
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака
7:46
Сотрудницы Секретной службы США устроили драку под окнами Обамы

Сейчас читают

Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025