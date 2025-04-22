Курс молодого бойца: министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане
Министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане
Фото, видео: Reuters/Rebecca Noble; 5-tv.ru
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Злоумышленник похитил ее сумку с паспортом, удостоверением личности, служебным пропуском и крупной суммой наличных.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм устроила мастер-класс по потере бдительности в вашингтонском ресторане.
Пока секретная служба охраняла ее от мировых угроз, местный воришка в медицинской маске прихватил сумочку высокопоставленной чиновницы.
По данным CNN, в ней находились паспорт, водительские права, служебный пропуск, а также ключи от квартиры и около трех тысяч долларов наличными.
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