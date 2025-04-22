Курс молодого бойца: министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане

Эфирная новость 38 0

Министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане

Фото, видео: Reuters/Rebecca Noble; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоумышленник похитил ее сумку с паспортом, удостоверением личности, служебным пропуском и крупной суммой наличных.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм устроила мастер-класс по потере бдительности в вашингтонском ресторане.

Пока секретная служба охраняла ее от мировых угроз, местный воришка в медицинской маске прихватил сумочку высокопоставленной чиновницы.

По данным CNN, в ней находились паспорт, водительские права, служебный пропуск, а также ключи от квартиры и около трех тысяч долларов наличными.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
Рост продаж замороженной пиццы в США может указывать на начало рецессии
13:55
Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии
13:38
«Родители на выгуле»: Петров впервые вывел в свет жену после рождения ребенка
13:25
Стала известна дата похорон папы римского Франциска
13:15
Курс молодого бойца: министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане
13:03
Весенняя вакцинация: какие три прививки нужно сделать в обязательном порядке

Сейчас читают

«Был миротворцем»: Никас Сафронов рассказал о встрече с Папой Римским Франциском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года