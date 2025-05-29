Социальный вектор бюджета: дополнительное финансирование направлено на льготную ипотеку

Изменения в экономике и снижение цен на нефть сегодня потребовали корректировки федерального бюджета. По представлению правительства депутаты утвердили поправки, но главное, что социальная направленность финансового плана страны сохраняется. То есть все пенсии и пособия будут выплачены в срок и в полном объеме.

«Значительная часть поправок, которые мы сейчас приняли в I чтении в бюджет текущего года, носит социальный характер. Здесь и заработная плата работникам бюджетной сферы, здесь и дополнительные деньги на обеспечение наших обязательств по ипотеке, в том числе ипотеке семейной, семейной с детьми, и многие другие программы», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

На льготную ипотеку, к слову, направят дополнительные 300 миллиардов рублей. Дефицит бюджета немного вырастет, но он все равно гораздо ниже, чем у ведущих экономик мира. Перераспределение средств поможет сохранить баланс.

«Так, на 2025 год ухудшен прогноз темпов роста инвестиций в основной капитал с 2,1% до 1,7%. Уровня реальной заработной платы с 7% до 6%. В то же время изменен в лучшую сторону прогноз промышленного производства. Темпы роста с 2% увеличены до 2,6%. И курс национальной валюты откорректирован с 96,5 до 94,3 рубля за доллар США», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Он уточнил, что почти четыре десятка госпрограмм получат дополнительное финансирование. Немного урежут в объеме на этот год лишь девять программ.