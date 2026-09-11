Путин: уровень безработицы в России опустился до 2,3%

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Глава государства подчеркнул, что показатель стал историческим минимумом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого показателя — 2,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

«Безработица опустилась до рекордных, исторических рекордных для нас 2,3%», — сказал Путин.

По словам главы государства, российская экономика продолжает развиваться в условиях внешних ограничений благодаря внедрению новых технологий и поддержке отечественных разработок.

Президент отметил, что в стране активно используются искусственный интеллект, автономные системы, цифровые платформы и современные финансовые инструменты.

«Все это еще раз доказывает: даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что против России было введено около 30 тысяч санкций — это, по словам президента, примерно вдвое больше, чем в отношении всех остальных стран мира вместе взятых.

Однако Путин отметил, что страна смогла адаптироваться к ограничениям за счет возможностей отечественного бизнеса, науки, технологий и образования, а также укрепить связи с партнерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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