В Петербурге иностранцам могут запретить работать курьерами и водителями такси

В Санкт-Петербурге могут ввести ограничения для иностранных работников в сфере доставки и такси. Соответствующий проект опубликовали на сайте городской администрации.

В документе говорится, что хозяйствующим субъектам следует завершить привлечение иностранцев, которые задействованы в работе легкового такси, арендованных легковых автомобилей с водителем и курьерской службе.

Из данных проекта исходит, что, начиная с 1 июля 2025 года, юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо выполнить отдельные требования, чтобы законно продолжить деятельность. Так, у каждого из курьеров теперь должны быть электронные устройства, позволяющие определять их местонахождение и ограничивать скорость движения.

Помимо этого, компаниям предписано расположить на одежде сотрудников, на их транспортных средствах и сумках единый идентификационный номер.

Кроме того, с указанной даты курьерам запрещается передвигаться в городе на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах с электродвигателем, если скорость движения превышает 15 километров в час.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Петербурга ограничили использование электросамокатов.