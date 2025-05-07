Доездились: в центре Петербурга ограничили использование электросамокатов

Кататься нельзя теперь и на собственных средствах индивидуальной мобильности. Нарушителей будет ждать штраф.

В исторических кварталах Северной столицы власти Петербурга ограничили работу сервисов проката электросамокатов. Компании, которые занимаются арендой, спешно вывозят двухколесный транспорт подальше от центра, где ездить разрешено. Кататься нельзя и на собственных самокатах. Нарушителей обещают штрафовать. С чем связаны эти ограничения и как долго будет действовать запрет, узнала корреспондент «Известий» Анастасия Ионова.

Электросамокаты в историческом центре Санкт-Петербурга раньше всех ушли на долгие майские выходные. Работать отказываются. Так что постоянные клиенты кикшеринга теперь передвигаются только прогулочным шагом или бегом, если сильно спешат. Искать альтернативу бессмысленно уже с сегодняшнего дня. Любой транспорт на электротяге под запретом, и сделано это в целях безопасности.

«Вот сразу несколько самокатов в зоне запрета. Ни парковаться, ни ездить здесь нельзя. Попробую арендовать и проверить. Приложение говорит, что самокат недоступен. Прокатиться не получится», — рассказала Анастасия Ионова.

Чтобы освободить тротуары в центре и заставить самокаты зарабатывать в другом районе города, сервисы аренды отправляют грузовые фургоны. Но двухколесного транспорта на улицах Петербурга так много, что увезти все разом не получается.

По мнению властей, такие радикальные меры частично исключат несчастные случаи с участием самокатчиков и пешеходов. Ограничения продлятся почти до конца лета, пока в Северной столице один за другим будут проходить массовые мероприятия.

К слову, в этом году их запланировано немало: «День Победы», «Международный юридический форум», «Экологический конгресс» и, наконец, фестиваль «Алые паруса». В основном парковка и движение будет невозможно по центральным районам города. В связи с этим сервисы кикшеринга уже перемещают свою технику подальше от центра.

«Самокаты будут перемещены на территорию города, где парковка не запрещена, или на территории спальных районов и пригородов Санкт-Петербурга. Работаем в строгом соответствии с соглашением, подписанным с городом», — директор по коммуникациям компании-оператора кикшеринга Алена Сухаревская.

Проскочить на личном транспорте тоже не выйдет, даже у курьеров. За этим будут следить полицейские и выписывать штрафы. О каких суммах идет речь? Пока загадка. Однако эксперты говорят, что, скорее всего, инцидентов будет ничтожно мало.

«Что касается личных электросамокатов, то на них это ограничение трудно распространить и трудно применить. Но доля этих электросамокатов совершенно микроскопична по отношению к тому количеству, которое используют кикшеринговые сервисы», — объяснил эксперт постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.

Прокатиться на речном трамвайчике или на гидроцикле по Неве в дни массовых гуляний тоже не выйдет. Некоторые участки акватории закроют для частного транспорта с 7 мая по 17 ноября. Ситуация осложнится в день парада Военно-морской техники, когда вблизи Кронштадта выстроятся корабли Военно-морского флота России.