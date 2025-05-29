Обойдемся без диет: как дыхательные техники влияют на наш вес

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 41 0

Тренер Туюнда: дыхательные техники ускоряют процесс похудения

Фото, видео: Instagram*/anastasiatuyunda; 5-tv.ru

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Такие упражнения подойдут даже самым занятым или ленивым.

Правильное дыхание ускоряет процесс похудения в два раза. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала тренер метода похудения без диет Анастасия Туюнда на благотворительном концерте «Школы музыки Брант» при поддержке VК.

По словам специалиста, существует большое разнообразие дыхательных техник, в том числе и для избавления от лишнего веса. Правильное дыхание, которое способствует похудению, не исключает занятия физическими упражнениями, напротив, если использовать комплексный подход, то добиться желаемого результата можно в более короткие сроки.

«Самое главное — правильно дышать. Можно подключить определенные упражнения, которые проработают ваше тело на рельеф. <…> Десять человек, которые занимаются в фитнесе в обычном, и десять человек, которые будут дышать и подключать определенные упражнения. Они похудеют на много, в два раза быстрее, нежели те, которые ходят на фитнес», — пояснила эксперт.

Туюнда считает дыхательные техники спортом будущего. Сейчас постепенно они становятся все более популярными, так как отвечают запросам современных людей, которые хотят получить результат в минимально сжатые сроки. Такие упражнения подойдут даже самым занятым или ленивым.

«Можно худеть, не выходя из дома. Дышать по десять — 15 минут. Правильное диафрагмальное дыхание — это главный источник процесса жиросжигания. Мы выдыхаем с кислородом 80% жира. Не с потом (теряем жир. — Прим. ред.)», — уточнила тренер.

Однако не только для похудения стоит практиковать дыхательные техники. Существуют методики для поддержания здоровья и восстановления энергии. Кроме того, профессиональные вокалисты также практикуют дыхательные упражнения, чтобы стабилизировать и улучшить свое пение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как похудеть к лету без вреда для организма.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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