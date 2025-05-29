На контроле: в Петербурге ужесточат требования к таксистам и курьерам

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В Петербурге ужесточат требования к таксистам и курьерам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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У доставщиков могут появиться номера для отслеживания их местоположения.

В Петербурге ужесточат требования к таксистам и курьерам. Этот шаг направлен на регулирование рынка труда и повышение безопасности.

Так, с 1 июля работодатели должны обеспечить доставщиков электронными устройствами, которые позволят определять геолокацию работника и ограничивать скорость его движения. Кроме того, курьерам хотят присвоить номера. Они помогут вычислить сотрудников на электровелосипадах в случае аварии и других происшествий с их участием.

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