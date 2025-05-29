«Даже грустно стало»: Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы

Комик пробыл в клинике две недели.

Комика Дмитрия Позова выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Меня выписали! Я еду домой. Удивительное ощущение. Я уходил и даже чуть грустно стало», — написал он.

Юморист объяснил: когда он приезжал в клинику, то находился в ужасном состоянии. Сегодня, спустя две недели, он чувствует себя лучше, но переживает, что улучшения будут прочно ассоциироваться с больницей. Позов также отметил, что не питает иллюзий по поводу того, что «все позади».

«Иллюзий, что все позади нет. Сейчас я ворвусь в жизнь и будет сложнее. Впереди таблетки, консультации, работа над собой. Но я постараюсь пройти это до конца», — написал Позов.

Отдельную благодарность комик выразил своей бывшей супруге Екатерине. Несмотря на сложные отношения, она поддержала Дмитрия и передала его специалистам.

«Даже в такой сложной ситуации, как у нас, она не плюнула не меня, привезла, сдала в надежные руки и не бросила в беде», — написал юморист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Позов подтвердил расставание с женой.

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