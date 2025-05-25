«Мы не опровергаем развод»: Дмитрий Позов подтвердил расставание с женой
Комик Дмитрий Позов подтвердил расставание с женой
Фото: Instagram*/pozov
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Комик на фоне разлада в семье попал в психиатрическую клинику.
Комик Дмитрий Позов подтвердил расставание с женой Екатериной. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.
По словам Позова, официального развода пока нет, но сути это не меняет — семья спустя 15 лет отношений на грани распада. Причина разлада — несовместимость.
«Я вообще не верил, что бывает такая любовь. Но не сошлись в некоторых вопросах, не нашли компромисс. И до сих пор не можем пока устаканить взаимоотношения. Всякое бывает. Я часто называл ее богиней. Смеялся от пошлости этого эпитета. Но в глубине души так и думал. Я считаю, всегда виноваты оба. Да *** (все равно — приблизительное значение) с ним, пусть я один буду виноват», — признался Дмитрий.
Пока одни подписчики спорят, кто виноват, Позов борется за себя. После недавней госпитализации в психиатрическую клинику он пересматривает взгляды на жизнь и пытается обрести новые смыслы.
Позов также подчеркнул: слухи о том, что он «спился» и на этом фоне угодил в клинику — ложь. Последовательность событий была другой.
«Я ушел, начал выпивать (не до зависимости), а в клинику попал с депрессией», — уточнил артист.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику из-за депрессии.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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