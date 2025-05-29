«Удивительно красивая»: Путин раскрыл формулу любви

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Путин раскрыл лежащую в основе традиционных ценностей РФ формулу любви

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Именно она лежит в основе традиционных ценностей России.

В основе традиционных ценностей России лежит формула любви «Как же я жил без тебя?». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными матерями России.

Глава государства встретился с родителями, награжденными орденами «Родительская слава», а также матерями, которые были удостоены звания «Мать-героиня».

«Одна из участниц нашей сегодняшней встречи очень красиво сформулировала свое отношение к детям. И к тем детям, которые появляются в семье, самым младшим. Она сказала: „Как же мы жили без тебя?“, думая о вновь появляющихся в семье детях. Это просто удивительно красивая формула любви. И к детям, и вообще. К членам своей большой семьи и к людям», — рассказал Путин.

Он объяснил, что эта удивительно красивая формула любви — основа традиционных ценностей государства.

«Вот эта замечательная формула любви — „как же я без тебя жил“ — лежит в основе не только наших многодетных семей, но в основе всех наших традиционных ценностей», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поделился главным секретом молодости.

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«Удивительно красивая»: Путин раскрыл формулу любви

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