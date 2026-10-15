Путин призвал бизнес Донбасса открыто говорить о проблемах в работе

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Срочная новость 63 0

Президент подчеркнул, что предпринимателям не следует стесняться обсуждать специфику работы в непростых условиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин призвал представителей бизнеса Донбасса открыто задавать вопросы и говорить о трудностях, с которыми они сталкиваются в своей работе. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями организации «Деловая Россия».

Путин обратил внимание на особенности ведения предпринимательской деятельности в регионе и отметил, что условия там пока остаются непростыми.

«Не стесняйтесь задавать вопросы», — обратился президент к представителям бизнеса, говоря о специфике их работы.

Во время встречи глава государства также отметил роль российского предпринимательского сообщества в оказании помощи участникам специальной военной операции и ветеранам.

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