Окружили машину и прокололи шины: в Каменце-Подольском произошел конфликт прохожих и ТЦК

Украинцы окружили автомобиль военкомов, чтобы они не увезли мобилизованного.

Жители Каменца-Подольского дали отпор сотрудникам ТЦК. Они окружили их машину и прокололи шины. Так они попытались защитить от военкомов потенциального призывника. Его силой затащили в автомобиль и уже собирались увозить. Но путь перекрыли возмущенные прохожие.

При попытке уехать, военкомы даже сбили пожилую женщину. В итоге защищать пришлось уже самих ТЦКашников. На место прибыли силовики. Однако неравнодушные украинцы до поздней ночи не давали машине сдвинуться с места.