В России начнет работу национальный многофункциональный сервис

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу.

Законопроект о развитии возможностей отечественных цифровых сервисов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Государственную думу внесен законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». Это заслуга Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

У проекта две цели. Первая — обеспечить развитие отечественных цифровых сервисов. В их числе государственные, финансовые и коммерческие платформы. Вторая — объединить их функционал в едином приложении, которым будет максимально удобно пользоваться.

Рассматривая это предложение подробнее, стоит в первую очередь отметить наличие цифрового ID. Иными словами, электронного удостоверения личности, с помощью которого можно заселяться в гостинице, подтверждать возраст в магазине, показывать документы об образовании и выполнять еще много привычных действий.

Вторая особенность приложения — возможность подписывать документы с помощью Госключа и обмениваться подтвержденными данными с пользователями. Помимо этого, в платформу будут интегрированы образовательные сервисы для защищенного взаимодействия преподавателей, учеников и родителей.

Национальный многофункциональный сервис — это ответ на запрос граждан России, которые понимают, насколько важно расширение функционала цифровых сервисом. Одна из причин возникновения этого запроса — грандиозный успех платформы «Госуслуги».

«Госуслуги» упростили взаимодействие граждан с органами власти. С помощью портала россияне получили доступ к огромному количеству возможностей документооборота. Теперь верифицировать себя на сторонних ресурсах — минутное дело.

Предложения о том, чтобы объединить эти функции с другими электронными сервисами, звучат не в первый раз. Обсуждались варианты с культурными, образовательными, финансовыми и даже коммерческими платформами. Было установлено, что этот шаг упростит использование цифровых сервисов, ускорит их и сделает безопаснее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума в I чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2025 год.

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