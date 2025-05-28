Госдума в I чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2025 год. Главное

Госдума в I чтении одобрила поправки в федеральный бюджет этого года. Ситуация требует корректировок, потому что колеблется курс доллара и цена на нефть. Дополнительного финансирования требуют отдельные госпрограммы. Но неизменным остается социальная ориентированность бюджета.

Все обязательства будут выполнены в любом случае — даже при введении Западом новых санкций. О цифрах и статьях расходов все расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Уточнение бюджета — процедура стандартная. Экономика — живой организм. И показатели меняются. Нужно адаптировать документ к реальности.

Например: по прогнозу баррель нефти марки Urals должен был стоить почти 70 долларов, а реально — около 56. С долларом — наоборот. По факту — подешевел. С инфляцией, ключевой ставкой — то же самое. Все меняется.

«Денежно-кредитные условия продолжат оставаться жесткими и в следующем году, исходя из прогноза Банка России, ключевая ставка будет существенно превышать инфляцию. Предполагается, что темпы роста ВВП на этот год сохранятся на предусмотренном в осеннем прогнозе уровне в 2,5%», — отметил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Дефицит бюджета вырастет. Но он все равно на предельно низком уровне, особенно, если сравнивать с другими ведущими экономиками мира. Сокращение доходов не означает, что кто-то где-то будет ущемлен — наоборот.

«Материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты и компенсационные выплаты по уходу за отдельными категориями наших граждан. В связи с тем, что фактически уровень инфляции за прошлый год, на который проведена индексация, выше прогноза, который был заложен при составлении бюджета. Об этом я уже говорил. На вышеназванные позиции предлагается дополнительно в проекте поправок закона бюджета выделить около 130 миллиардов рублей», — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

То есть, программы «Семья», «Международная кооперация», «Инфраструктура для жизни» получат больше денег.

«Законопроект предусматривает рост финансирования по 38 госпрограммам и снижение по 9. В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение предлагаемых изменений не приводит к ухудшению показателей госпрограмм и их структурных элементов. В то же время предлагается существенное увеличение расходов по целому ряду госпрограмм», — дополнил Ковальчук.

«Значительная часть поправок, которые мы сейчас приняли в I чтении в бюджет текущего года, носит социальный характер», — заявил Силуанов.

Что важно: чем раньше скорректировать бюджет, тем быстрее вся страна сможет включиться в работу.

«Теперь распределение межбюджетных субсидий у нас с вами будет проходить летом. То есть, каждый регион получит… Но утверждать ее будем в бюджете осенью, но распределение, методики, согласование с регионами — летом, чтобы регионы могли войти в этот процесс, зная, на что они могут рассчитывать», — сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Бюджет — это четкое руководство к действию, с которым сверяются все регионы и ведомства.