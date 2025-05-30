«В ней свет. И слезы»: Лорак показала повзрослевшую дочь и поделилась новостью

Девушка стала уже совсем взрослой.

Певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, поделилась редким фото с повзрослевшей дочерью Софией, которой скоро исполнится 14 лет. Снимок публикует 7Дней.ru.

На снимке девушка предстала с ярким макияжем. На ней также была спортивная куртка и джинсы. С годами София стала все больше походить на свою звездную маму.

Ани Лорак была одета более строго: на ней был приталенный кожаный пиджак и джинсы-скинни.

Артистка рассказала о выходе своей новой песне. По ее словам, эта композиция является для нее очень личной. Есть песни, которые зреют внутри тебя долгие годы.

«Эта — именно такая. В ней свет. И слезы. В ней моя душа», — говорит Ани.

Поклонники считают, что артистка решила записать дуэт со своей дочерью. София родилась у Ани Лорак в браке с турецким бизнесменом Иуратом Налчаджиоглу. Их брак распался из-за измен мужа.

Сейчас Ани Лорак счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку, у которого уже есть двое детей от прошлого брака. Российская певица и испанский инструктор по йоге познакомились на Ибице, где Лорак проводила свой отпуск. Между ними быстро вспыхнули яркие чувства, Исаак последовал за певицей в Москву. Перед тем, как пожениться, они некоторое время прожили втроем — Каролина, Исаак и дочь певицы от предыдущего брака София.

Теперь Исаак активно поддерживает ее творчество.

«Уверен, что эта новая прекрасная песня растрогает многие сердца», — пишет Виджраку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак раскритиковала журналистов. Певицу сильно раздражает поведение некоторых представителей профессии.