«Не знают, что за гость придет»: Ани Лорак раскритиковала журналистов

Певицу сильно раздражает поведение некоторых представителей профессии.

Певице Ани Лорак не нравятся журналисты, которые приходят не подготовленными к интервью. Об этом она рассказала на утреннем шоу «1+1» на «Новом Радио».

По словам исполнительницы, ее раздражает подобное поведение ведущего во время встречи. После этого остается плохое послевкусие.

«Когда не профессиональные, когда не подготовленные. Когда не знают, что за гость придет. <…> Не потратили время, чтобы прочитать вообще, что за гость, что из себя представляет, что за творчество. То есть не интересуются. То есть не уважительно», — ответила Лорак.

По словам певицы, она чувствует такое отношение к себе на энергетическом уровне, и ей становится некомфортно. Как отметила знаменитость, качества профессионального журналиста и ведущего определяются именно тем, насколько он хорошо подготовился к беседе.

«Ты должен быть вовлеченным. Вовлеченным. Тогда ты крутой. А если ты такой: „Я сам себе ***** (мастурбирую. — Прим.ред.)“, то это не очень», — сказала она.

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