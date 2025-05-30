Из-за отца: старшую дочь Джигана вновь затравили

В преддверии Дня защиты детей Ариела оказалась под огнем хейтеров.

Рэпер Джиган выпустил со своей старшей дочерью Ариелой песню в честь Дня защиты детей. Но ее вновь затравили пользователи сети. Об этом рассказало издание 7Дней.ru.

В 2023 году Джиган уже пытался сделать из дочери певицу. Она выпустила трек «К мечте». Однако отказалась от развития в музыкальном направлении из-за хейтерских комментариев.

По словам звездного отца, к нему обратился исполнитель Bahh Tee с предложением поучаствовать в специальном проекте «Семейный альбом». Для участия в нем Джигану нужно было записать песню совместно с Ариелой. Рэпер долго уговаривал свою дочь. Но она согласилась только, когда узнала, что проект благотворительный.

«Для нас это больше, чем просто песня. Это про семью, про наши чувства, про то, как важно быть вместе и поддерживать друг друга», — написал Джиган в своем личном блоге, сопроводив пост видео с моментом записи трека на студии.

На этот раз после публикации клипа отца и дочери подписчики стали обсуждать не вокальные данные Ариелы, а ее внешность из-за которой девочка-подросток не может принять себя. В прошлый раз ее мама, блогер Оксана Самойлова призывала хейтеров представить на месте Ариелы своего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о то, что проделки нследников Джигана и Самойловой привели к приезду полиции.