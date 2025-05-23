«У нас Спарта»: Джиган и Самойлова рассказали о приключении своих детей

В последний раз проделки наследников знаменитостей привели к приезду полиции.

Дети репера Джигана и блогера Оксаны Самойловой часто попадают в курьезные ситуации. Об этом рассказала их звездная мама в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV.

В последний раз подростки самостоятельно плавали на байдарке во время семейного отдыха в Дубае и случайно обнаружили выставленную для рыбной ловли сеть. Они достали ее из воды, после чего приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов решили, что сеть установили также юные исследователи, чего там делать нельзя.

«Они обожают впутываться во всякие сомнительные истории», — пояснила Оксана.

С правоохранителями наследники звезд изъяснялись «на ломаном английском», о чем рассказала Самойлова. Все разрешилось благополучно. Выяснив детали, стражи порядка похвалили ребят и позволили оставить себе выловленную крупную рыбу. В дальнейшем Джиган, как он сам заметил, ее съел.

«У нас Спарта, а не воспитание», — пошутила бизнесвумен.

У пары четверо детей: дочки Ариела, Лея, Майя и сын Давид. Джиган и Самойлова стараются воспитывать их самостоятельными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джиган объяснил, почему вновь хотел бы стать отцом девочки.