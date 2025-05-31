В «Победе» не ознакомились с выводами судьи по делу о сокращении размера багажа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 25 0

Суд тем временем признал незаконным решение авиакомпании уменьшить габариты ручной клади.

В «Победе» заявили, что не могут ознакомиться с выводами судьи по делу о багаже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Юристы авиакомпании «Победа» пока не могут ознакомиться с судебным постановлением по делу о сокращении размера багажа пассажиров, так как оно не вступило в силу. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе организации.

«Решение суда не вступило в законную силу. Более того, мотивированное решение не изготовлено, и мы не можем ознакомиться с выводами судьи», — заявили сотрудники.

Щербинский районный суд Москвы признал незаконным решение «Победы» уменьшить габариты ручной клади. Как известно, прежние стандарты и так не отличались вместительностью. Теперь же пассажиры авиакомпании не могут пронести с собой в самолет даже самые необходимые вещи.

Однако, как отметили в пресс-службе авиакомпании, у их клиентов есть возможность выбрать комфортный способ путешествовать с ручной кладью. Им предлагается выбор между двумя вариантами провоза такого багажа, и только единицы из них выбирают тот, который предусматривает размеры 4×36×30 сантиметров и вес не более пяти килограммов.

При этом большая часть клиентов выбирают вариант 36×30×27 сантиметров. Кроме того, в 2023 году Верховный суд добился от «Победы» исключения из понятия ручной клади дамские сумочки и портфели, которые пассажиры могут провозить бесплатно сверх нормы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе начали продавать авиакресла для полетов стоя.

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